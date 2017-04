Amadeus booke aussi des bus d'aéroport

L'incorporation de tous ces contenus sur un portail unique permettra aux agences de voyages de développer facilement leur offre, d'attirer de nouveaux types de clients et d'augmenter leur chiffre d'affaires, tout en oubliant les coûts liés aux mises en place et aux relations commerciales individuelles. Les besoins de contenus, recherche, réservation, paiement, émission de billets et implantation étant couverts, les agences de voyages peuvent désormais se concentrer sur comment adapter cette nouvelle offre aux voyageurs

Un service pratique pour les voyageurs d'affaires : Amadeus compte deux nouveaux partenaires spécialistes des services de bus : Distribusion et Betterez. L'arrivée de Distribusion implique, pour le réseau de vendeurs de voyages d'Amadeus, l'intégration de plus de 300 sociétés d'autobus-navettes aéroport et de bus intercity depuis les aéroports de 2 500 destinations. Le communiqué précise que "".Initialement, les contenus de Distribusion seront accessibles aux agences de voyages du réseau Amadeus d'Europe centrale, de l'Est et de l'Ouest, et d'autres devraient rejoindre le réseau prochainement.De son côté, Betterez fournit au réseau une plate-forme de ventes de bout à bout, opérations et back-office pour les opérateurs de bus. Elle leur permet de vendre, gérer et promouvoir leur offre à la fois sur leurs canaux directs, mais aussi sur de nouveaux canaux, y compris le réseau d'agences de voyages utilisant Amadeus.