Amadeus et HRS s’associent pour faciliter l'organisation des réunions

Pour les aider, Amadeus et HRS Global Hotel Solutions (HRS) annoncent l’intégration de la solution meetago de HRS dans Amadeus Cytric Travel & Expense. La finalité de cette alliance ? Gérer les dépenses tout en rationalisant le processus d’offre et de réservation des salles dédiées aux petites réunions. L’automatisation permet de disposer de plus d’informations, de transparence, et de réaliser des économies tout en facilitant la gestion des événements hôteliers.



L’organisation de réunion dans l’un des hôtels de HRS peut s’effectuer directement depuis Amadeus Cytric Travel & Expense. En un clic, l’organisateur peut lancer un appel d’offres (request for proposal) en indiquant le nombre de participants, les hébergements requis, l’espace de réunion nécessaire, les besoins additionnels tels que les tableaux multi-feuilles, les repas et les boissons, et l’envoyer à plusieurs hôtels.



De leur côté, les gérants des hôtels pourront répondre automatiquement à l’appel d’offres via la solution Amadeus Group & Event Distribution, également connue sous le nom de MeetingBroker, qui sera très prochainement intégrée au service meetago de HRS. Les réponses à ces appels d’offres s’effectuent en un seul et unique système ce qui facilité sa gestion financière, son organisation ainsi que le suivi de l'événement..