Amadeus facilite les transferts d'aéroport

Amadeus Transfert permet aux agents de proposer un transfert au voyageur d'affaires, pour tout voyage en France ou à l’international. La solution d' Amadeus donne la possibilité de comparer et proposer les services des fournisseurs internationaux de transfert Blacklane, TaxiTender, Talixo et WorldAirportTransfer intégrés dans les offres Amadeus Selling Platform Classic et Sell Connect.Les agences proposent ainsi désormais des transferts prépayés et packagés avec chauffeurs ou encore d'autres services tels que "l’accueil pancarte" et le suivi du vol, permettant au chauffeur d’adapter son heure d’arrivée en fonction d’un éventuel retard.L’agent a également la possibilité de faire une réservation jusqu’à 2h avant l’heure de prise en charge (selon les destinations). Le voyageur reçoit un SMS du fournisseur pour confirmer son arrivée et le chauffeur attend le voyageur entre 10 minutes et 1h selon le fournisseur et la destination.