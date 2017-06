Amadeus lance une nouvelle appli destinée aux voyageurs

L'application m-Power d' Amadeus a été pensée pour accompagner le voyageur tout au long de ses déplacements.L'appli, qui peut prendre le nom de l'agence cliente d'Amadeus, permet de voir ses réservations, facture, billet électronique, franchise bagage mais aussi de personnaliser son vol en choisissant son siège ou des bagages supplémentaires. Les voyageurs ont aussi la possibilité d'être alerté en cas de modifications de vol, voir les points d’intérêt de la destination sur une carte ou encore de réserver des services (hôtel, parking, voiture, taxi, transferts et activités). La solution propose aussi de planifier simplement ces activités, d'utiliser ses cartes de fidélité, réserver rapidement un vol à partir d’un vol passé pour les déplacements récurrents ou encore d'appeler ou chatter en direct avec son agence via Facebook Messenger, Twitter et WeChat…L’outil d’Amadeus intègre une nouvelle technologie permettant aux agences de lancer des campagnes marketing et communication basées sur une segmentation plus précise et sur la géolocalisation. Les agences de voyages peuvent ainsi promouvoir en temps réel des offres contextualisées en fonction de la destination du voyageur.