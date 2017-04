Ambition, lassitude, remise en question, nouveau départ… Y-a-t’il de bonnes raisons pour changer de job ?

Dans un contexte plutôt favorable selon l’Apec : " En 2017, le marché de l’emploi cadre devrait être porteur. Les entreprises annoncent avoir besoin de recruter entre 208 000 à 225 000 cadres soit une hausse qui pourrait atteindre +10 % par rapport à 2016. La poursuite des investissements des entreprises et leurs besoins d’encadrement et d’expertise pour accompagner les grandes transformations, numériques et énergétiques, sont les principaux moteurs de cette dynamique ".



La tentation est grande de se positionner sur le marché que ce soit la conséquence d’ une réflexion déjà bien engagée ou bien l’envie soudaine de mesurer sa valeur et les opportunités que peuvent vous offrir le marché.



D’autant plus que changer d'entreprise ou de métier est souvent le levier principal pour progresser dans sa carrière ou améliorer ses conditions matérielles.



Selon votre ancienneté, votre tempérament ou l’évolution de votre vie privée, personne n'est épargné par le désir de changement. La clé est avant tout de se poser les bonnes questions sur votre avenir professionnel en y intégrant votre tranche d’âge, la demande du marché par rapport à vos expertises et bien sûr, le niveau de prise de risque associé.



En effet, les années de crise et les rapides mutations technologiques ont renforcé la précarité de notre monde économique. L'engagement réciproque du salarié et de son employeur en est consécutivement devenu de plus en plus fragile.



A contrario, les messages réguliers et anxiogènes diffusés sur les médias peuvent aussi conduire à sacrifier parfois sa santé physique, morale, psychique et intellectuelle dans l’obsession d’assurer son maintien dans une entreprise.