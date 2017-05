American : un salon rénové et un nouveau resto à JFK

American Airlines a rénové son Flagship Lounge présent sur l'aéroport de New York JFK. Ce salon, jusqu'à présent réservé uniquement aux passagers First, est désormais accessible également aux voyageurs Business des vols internationaux et transcontinentaux de la compagnie. Ils se verront proposer un buffet de plats chauds ou froids, d'un menu à la carte et d'un large choix de boissons alcoolisées ou non. Des espaces de travail individuels ainsi que des douches sont également disponibles.



Par ailleurs, les passagers First de certains vols internationaux et transcontinentaux ont également un restaurant à leur disposition. Le Flagship First Dining est installé dans le salon du transporteur. Ils profiteront gratuitement d'un service à la table. La carte sera constituée de produits frais et locaux. Les clients pourront notamment déguster le Flagship Burger, plat proposé dans tous les Flagship First Dining d'American. Les vins sont sélectionnés par le sommelier Desmond Echavarrie et les cocktails imaginés par la mixologue new-yorkaise Pamela Wiznitzer.



Ces nouveaux aménagements sur JFK font partie d'un plan d'amélioration des services des cabines avant de 200 millions de dollars. Il prévoit également la rénovation des Flagship Lounges des aéroports de Chicago O’Hare, Los Angeles et Londres Heathrow ainsi que l'ouverture de salons à Dallas Fort Worth, Miami et Philadelphie.