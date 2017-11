American : y aura-t-il un pilote dans l'avion à Noël ?

"Nous travaillons activement à régler ce problème et nous devrions éviter des annulations pendant cette période de vacances"

"pilotes de réserve"

"Nous travaillerons avec l'APA pour prendre soin de nos pilotes et nous assurer que nous serons en mesure d'acheminer nos clients à leur destination voulue pour les vacances"

Décidément les vacances des pilotes posent de sérieux soucis aux compagnies aériennes. Après Ryanair , c'est au tour d' American Airlines de rencontrer des soucis sur ce chapitre. Si la low-cost avait oublié de prendre en compte les jours de congés dus à ses navigants , le transporteur américain en a attribué par erreur à ses employés à cause d'un bug informatique. De nombreux pilotes ont ainsi reçu des vacances au lieu de leur planning de vol pour la fin de l'année. Résultat : plus de 15 000 liaisons programmées entre les 17 et 31 décembre n'ont personne aux commandes... pour le moment., a expliqué American Airlines. Elle assure disposer depour cette période. De plus pour attirer les volontaires, elle propose également aux pilotes vacanciers de payer 150% plus cher l'heure travaillée., conclut la compagnie.Ce n'est pas la première fois que l'entreprise américaine connaît ce type de bug. La même erreur avait été faite, l'année dernière. Par ailleurs, le planning de Noël 2015 avait aussi posé problème. La compagnie avait cette fois-ci attribué des vols au lieu de vacances aux PNC.