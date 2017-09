American Airlines : +3,7% en août

Le trafic domestique a grimpé de 2,1%, avec une capacité en hausse de 1,5%. Le coefficient de remplissage moyen sur les vols intérieurs est de 85,3% (+0,4 point). En août 2017, les compagnies du Groupe American Airlines ont transporté près de 18 millions de passagers, en hausse de 2,3% par rapport à août 2016.



De plus à la fin août, les prévisions de la compagnie en matière de recette unitaire consolidée au siège-mile étaient en ligne avec les estimations précédentes, à savoir entre +0,5% et +2,5% par rapport à l’année précédente. Toutefois, l’ouragan Irma a entraîné la fermeture de 40 aéroports en Floride, dont le hub majeur de Miami, et provoqué l’annulation de plus de 5.000 vols. Selon les estimations préliminaires sur l’impact financier de l'ouragan, la compagnie s’attend à ce que sa recette unitaire consolidée au siège-mile soit égale à supérieure d’1% à l’année précédente.



En prenant en compte des coûts de kérosène plus élevés au cours du 3ème trimestre, le transporteur prévoit que la marge bénéficiaire avant impôt de ce trimestre, hors charges exceptionnelles, se situe entre 8,5% et 10,5%, en baisse par rapport à l’estimation précédente de 10% à 12%.