American Airlines a relancé ses vols de Paris pour Chicago et Charlotte

Dans le cadre de son programme de vols pour l’été 2017, American Airlines a remis en service le 6 avril ses liaisons saisonnières quotidiennes entre Roissy et les aéroports internationaux de Chicago O’Hare (Illinois) et de Charlotte-Douglas (Caroline du Nord).La compagnie met ainsi le cap sur la Caroline du Nord tous les jours à 10h40 (arrivée 14h00) tandis que le retour vers Paris est programmé à 18h25 (arrivée à 8h35 +1). Cette liaison Paris-Charlotte sera opérée quotidiennement sans escale jusqu’au 28 octobre 2017. Elle est assurée par un A330-200 bi-classe équipé de 19 sièges-lits en Classe Affaires et 234 en cabine principale, dont 12 sièges en configuration supérieure Main Cabin Extra.La liaison Paris-Chicago est proposée sur une période plus étendue, jusqu’au début du mois de janvier 2018. Le B787-8 du transporteur américain décolle de la capitale à 12h25 (arrivée à 14h15) et de l'Illinois à 18h35 (10h +1).