American propose sa Premium Economy sur 4 routes au départ de CDG

Dans la Premium Economy d' American Airlines , les passagers bénéficient d’un fauteuil en cuir avec un espacement de 96,5cm entre deux rangées de sièges, plus de place pour les jambes, un appuie-tête et un repose-pieds ajustables, un système individuel de divertissement à la demande et un écran tactile plus large. Le siège dispose aussi d'une prise de raccordement et d'un port USB.Cette nouvelle gamme est disponible sur la liaison Paris – Dallas depuis le 27 mars 2017. Les voyageurs d'affaires pourront également la retrouver entre le 6 octobre 2017 et le 8 janvier 2018 sur la ligne Paris-Chicago, assurée par un B787-900 Dreamliner. La Premium Economy est aussi réservable sur les vols Paris-Miami effectués en B777-200 pour des voyages à compter du 15 décembre prochain. La classe sera également disponible sur la fréquence Paris-Philadelphie (A330-200) à partir du 15 janvier 2018.Par ailleurs, la nouvelle Premium Economy sera proposée sur l’axe Paris-Charlotte lors du retour de cette liaison estivale sans escale, le 4 avril 2018, sur A330-200.A titre indicatif, l’aller-retour en Premium Economy est proposé à partir de :- 1 105,44 € TTC à destination de Dallas/Fort Worth- 959,44 € TTC à destination de Chicago- 1 029,44 € TTC à destination de Miami- 929,44 € TTC à destination de Philadelphie- 1 124,19 € TTC à destination de CharlottePour mémoire, la compagnie American Airlines va installer la Premium Economy sur l’ensemble de ses appareils Boeing 777-300ER, 777-200ER, 787-8 et Airbus A330 au cours des prochaines années. Cette classe sera aussi installée sur l’Airbus A350 qui rejoindra également la flotte de la compagnie à partir de 2018.