American renonce à réduire le pitch en Eco dans ses B737 Max

"après de nombreux retours aussi bien des clients que de ses équipes".

"il est clair qu'aujourd'hui, les clients des compagnies aériennes se sentent de plus en plus frustrés par leurs expériences et moins valorisés quand ils volent. Nous pouvons être ceux qui aident à changer cette perception, et cela inclut revoir les décisions qui ont un impact sur l'expérience de vol"

Les voyageurs d'affaires vont pouvoir respirer ou du moins étendre leurs jambes dans les B737 Max d' American Airlines . La compagnie a finalement renoncé à son projet de réduire le pitch entre les sièges Eco dans ses nouveaux avions En mai dernier , la presse américaine révélait en effet que le transporteur avait prévu de passer l'écart entre les sièges Eco dans les B737 Max de 31 (78,74cm) à 29 pouces (73,66cm) sur 3 rangs, tandis que le reste de la cabine passerait à un pitch de 30 pouces (76,2cm).Dans une lettre adressée aux salariés expliquant son renoncement, la direction indique