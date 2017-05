Amex GBT repense sa direction commerciale monde

David Reimer a occupé différents postes au sein d’American Express et de GBT au cours des 19 dernières années. Précédemment Managing Director de GBT pour la zone APAC, il était en charge du développement de la stratégie commerciale, de la gestion et de l’amélioration des opérations sur ces marchés et siégeait au conseil de plusieurs joint-ventures en Asie. Dorénavant, il gérera les marchés d’Amérique du Nord.



En tant que Managing Director, Elyes Mrad est à l’origine d’une croissance sans précédent pour la région EMEA. Aujourd’hui, il prend également la responsabilité de la région APAC, et aura pour mission de renforcer les activités commerciales des deux zones.



"En septembre dernier, nous avons débuté notre voyage vers l’optimisation et la simplification de notre organisation commerciale, afin de créer une plus grande proximité et de renforcer notre efficacité opérationnelle, au bénéfice de nos clients" , explique Philippe Chérèque, Président d’American Express Global Business Travel. "J’ai la certitude qu’avec David et d’Elyes dans leurs nouveaux rôles, cette nouvelle structure nous permettra de prendre des décisions plus agiles, en phase avec nos objectifs stratégiques, et d’accélérer nos délais de commercialisation".



Gerardo Tejado, Vice President et General Manager de la région Amérique Latine, reste à la tête de ces marchés, sous la Présidence de Philippe Chérèque.