Amex GBT a racheté Banks Sadler

"Cette acquisition est une étape décisive. Nos clients ne verront aucune différence, mais notre activité est désormais soutenue par l’une des plus grandes sociétés de voyages d’affaires et d’évènements du monde. Ainsi, nous continuerons de proposer un service complet et de grande qualité pour la gestion d’évènements tout en bénéficiant des relations fournisseurs privilégiées et de l’envergure internationale d’American Express Meetings & Events, ainsi que de son expertise des programmes de gestion de réunions stratégiques (SMMP)"

"Dans le voyage d’affaires et la gestion d’évènements, nous portons toute notre attention à toujours améliorer l’expérience client, notre offre de produits et notre empreinte internationale à travers des acquisitions stratégiques, des partenariats, et notre croissance organique. L’acquisition de Banks Sadler est une avancée majeure et stratégique dans cette voie".