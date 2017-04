Amex GBT, un EVP pour expliquer

touchless

Plutôt discret, le patron de KDS France qui ne s'est pas beaucoup prononcé depuis quelques mois sur les produits qui seront développés d'ici à la fin de l'année. Si Amex GBT devrait être l'occasion de dévoiler quelques évolutions technologiques, on est encore loin de la révolution numérique annoncée il y a deux ans. Seule certitude, les développements autour de l'intelligence artificielle et de la gestion évoluée des profils voyageurs est une réalité bien engagée. Amex GBT, et plus particulièrement aux États-Unis, veut désormais simplifier l'accès aux technologies évoluées de réservation en développant très fortement leAutre sujet sans doute abordé à l'EVP ce mercredi 5 avril prochain, la TMC a engagé un vaste plan de développement qui repose en grande partie sur la volonté de s'affranchir des GDS au profit d'un big data maîtrisé. Amex GBT se donne tous les moyens pour atteindre cet objectif, à l'évidence ambitieux mais réaliste. Si l'objectif est atteint rapidement, il est évident que ce sera pour les entreprises un atout de taille que de disposer, via une plate-forme modulable gérée par la TMC, d'un accès direct aux offres des fournisseurs.Si Doug Anderson et Philippe Chérèque seront bien présents à Paris, il n'est pas certain qu'en dehors du Baromètre, ils viennent y évoquer les frictions entre l'entreprise et les investisseurs qatariens. Ce qui n'était que de simples suppositions il y a encore quelques semaines semble aujourd'hui se confirmer avec la volonté des investisseurs du Golfe de voir une remontée rapide de la marge, fortement affaiblie par l'acquisition de comptes et les investissements technologiques.Officiellement, Amex GBT dément catégoriquement ces informations qu'elle qualifie, aux USA, de fantaisistes. On devrait en savoir plus mercredi prochain.