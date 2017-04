Amex GBT : une croissance de 2,5% attendue pour le business travel

Cette 26ème édition de l’EVP a fait peau neuve, s’éloignant du traditionnel salon professionnel pour devenir une tribune pour American Express Global Business Travel (GBT). Venu tout spécialement des États-Unis, Doug Anderson le patron d'American Express GBT n'a pas caché sa satisfaction face aux résultats de l'année écoulée. Si l'on veut lire entre les lignes de sa déclaration, il faudra retenir que la stratégie d'acquisition de nouveaux comptes via des efforts financiers substantiels a porté ses fruits et que la volonté d'assécher Carlson Wagonlit Travel en France est bien engagée même si, comme le dit en souriant un client actuel d'Amex, " Le choix d'une TMC c'est un peu comme un balancier, une année l'un, une année l'autre ".



Côté technologie, Philippe Chérèque n'a pas manqué de souligner qu'une certaine presse professionnelle lui reprochait la lenteur des développements et la faiblesse des innovations technologiques présentées. Pour lui, Amex est dans le ton voire même en avance. Pour autant, rien de ce qui nous a été montré n'est réellement neuf. Il évoque une solution mobile évoluée, un chat intelligent, un reporting mieux adapté aux attentes des clients et l'intégration de solutions externes… Autant de solutions qui existent déjà depuis longtemps. On aurait aimé qu'il évoque la volonté d'Amex GBT de s'affranchir des GDS. Une idée forte et novatrice qui méritait d'être développée.



Le seul temps fort a résidé dans la publication ce mercredi après midi du Baromètre européen du voyage d’affaires, étude menée cette année auprès d’un périmètre élargi de 1 000 entreprises, issues de 11 pays européens. " Une évolution permettant de dresser un panorama des tendances et pratiques au sein du voyage d’affaires encore plus enrichi et pertinent , souligne Guillaume Col, le patron France de GBT.



D’une manière globale, le marché du business travel reste optimiste en Europe, avec une hausse modérée de +1 % enregistrée en 2016, et de belles perspectives pour 2017, estimées à +2,5%. Cette progression est notamment tirée par les TPE et ETI qui enregistrent respectivement +1,8% et + 2,1% en 2016. Le contexte géopolitique, en particulier le Brexit, ne semble avoir que peu d’impact, selon les répondants, sur leurs dépenses voyage.



Dans le panorama de cette année, trois grandes tendances constitutives d’une politique voyage se dessinent : la nécessité d’une rationalisation des coûts, la confirmation de la sécurité comme priorité majeure et l’émergence du voyageur comme co-constructeur des politiques voyage.



Ces trois éléments vont de pair avec la tendance de fond, partagée par tout type d’entreprise, d’une nouvelle perception du voyage d’affaires. Le déplacement est aujourd’hui considéré comme une contribution essentielle au développement de l’entreprise pour 45% des interrogés : une progression de 28 points en deux ans, qui démontre la dimension stratégique du business travel pour les sociétés.



" Les résultats du Baromètre soulignent l’importance accordée par les entreprises au business travel. Plus que jamais, les sociétés considèrent le voyage d’affaires comme un accélérateur de business, et cela malgré un contexte économique incertain, nécessitant d’autant plus une gestion optimale de cette activité. C’est ici que l’agence de voyages intervient comme un véritable partenaire plus qu’un simple fournisseur ", affirme Guillaume Col, Président-directeur général France, BeNeLux et Europe du Sud de GBT.



Mais si sur le fond l'étude se veut un reflet européen du marché, certains points sont peu crédibles. L'analyse de l'offre collaborative, est présentée comme "rejetée aujourd'hui plus qu'hier". Sur ce sujet, le Baromètre va à l'encontre des études européennes. Il suffit de voir les chiffres d'AirBnb for Business ou ceux d'Uber pour comprendre que, sur ce sujet, le panel ne devait pas être très représentatif de la réalité du marché. Amex (qui pourtant va proposer des solutions collaboratives) veut elle ainsi dire indirectement à ses clients qu'elle n'ira pas plus avant sur ce chemin pourtant largement développé par d'autres ? Une tendance affirmée sous couvert d'une enquête ne fait pas la réalité du marché.