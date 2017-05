Apple d’offres : "Prestation d’agence de voyages pour des déplacements internationaux"

Le FIP a été fondé lors d’une conférence internationale à Paris en 2008. Les membres de notre réseau mondial travaillent ensemble à partir d’une vision et des valeurs communes : la défense des droits de l’homme, y compris des populations les plus vulnérables, ils combattent l’inégalité et l’injustice, luttent pour l’éradication de la pauvreté et sont engagés pour le développement durable. La spécificité du FIP est d’être le seul réseau international de plateformes d’ONGs nationales. Le réseau collabore avec ses membres en 4 langues : français, anglais, espagnol et portugais. Le Secrétariat du FIP est aujourd’hui basé à Paris et se compose d’une équipe décentralisée de 5 personnes.



Le FIP mène des activités des plaidoyer et de renforcement de capacités, impliquant les membres de son secrétariat, de ses organes de gouvernance (comité excécutif, conseil) et des plateformes de son réseau. Ces activités nécessitent la participation à des rencontres internationales ou l’organisation de réunions internationales internes ou ouvertes à la société civile, dans des nombreux pays du monde, d’où de fréquents déplacements internationaux.



Dans ce cadre, le FIP lance un appel d’offre afin de sélectionner un opérateur pouvant assurer une prestation d’agence de voyages pour ses nombreux déplacements internationaux.





Téléchargez le cahier des charges de l'appel d'offres