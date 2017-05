Apple, pas d’iPhone 8 cette année ?

Alors que Microsoft présente depuis quelques jours Windows 10 S qui va équiper des pc/tablettes, concurrentes des Google Chrome, présentées comme " évolutives et puissantes ", Apple travaille sur son prochain modèle d’iPhone. Si les ventes se maintiennent, la version 7 a su séduire sans pour autant faire exploser les ventes, la 8 est très attendue. Les promesses technologiques du marché rendent les clients exigeants. La firme à la pomme le sait et ne veut pas décevoir.



Les rumeurs qui vont bon train sont alléchantes, Le nouvel iPhone pourrait disposer d’une caméra 3D à double lentille, d’un boîtier en verre courbé avec un écran OLED en plastique, de la reconnaissance faciale sans oublier l’induction pour le recharger. Côté écran, le modèle de 5,8 pouces abriterait le capteur d'empreinte digitale directement sous le verre et dans la zone d'affichage active.



Rumeur aussi sur le prix qui devrait avoisiner les 900 € pour le modèle d’entrée de gamme et plus de 1200 €pour le modèle haut de gamme. Autant d’informations à prendre avec des pincettes car Apple n’a rien confirmé et ne le fera pas avant la présentation officielle de l’iPhone 8, annoncée désormais pour janvier prochain. Patience.