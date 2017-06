Ascott annonce un 1er Citadines franchisé en France

Le groupe The Ascott Limited (Ascott) a signé son premier contrat de franchise en France avec le groupe Aegide Domitys en s’appuyant sur sa marque Citadines. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de l'entreprise pour atteindre un objectif global de 80 000 unités d’ici 2020.



Son nouveau partenaire - connu pour ses résidences services seniors – prendra en charge deux résidences Citadines implantées à Strasbourg (166 logements) et Nantes (71 logements). Il gérera la construction des deux établissements, l’exploitation, la politique tarifaire et la commercialisation locale. Leur ouverture est prévue en 2019.