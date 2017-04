Ascott lance ses Citadines en Amérique du Sud

"Le développement d’Ascott sur le marché brésilien devrait nous offrir d’importantes perspectives de croissance étant donné le rôle moteur de ce pays, qui capte près de la moitié des investissements directs étrangers dans la région. Le pays possède un important gisement d’opportunités pour les résidences hôtelières et demeure une destination phare pour les entreprises et le tourisme d’affaires. Une fois implantés dans la première ville du Brésil, nous comptons étendre notre réseau à d’autres grands centres urbains, comme la capitale Brasilia, Rio de Janeiro et Belo Horizonte. De là, nous partirons à l’assaut de nouveaux marchés comme l’Argentine, le Chili et le Mexique"

Les deux nouvelles résidences, Citadines VN Jardins São Paulo, d’une capacité de 92 logements, et Citadines VN Faria Lima São Paulo, de 122 logements, ouvriront leurs portes respectivement fin 2017 et 2020. L'enseigne franchira alors le seuil de 18 500 appartements répartis dans 71 villes., explique Lee Chee Koon, PDG d’ Ascott Le promoteur immobilier Vitacon, acteur de l’immobilier de la ville brésilienne, exploitera en franchise ces deux nouvelles résidences. Il a signé avec Ascott un accord prévoyant la constitution d’un parc d’au moins 5 000 logements exploités sous l’enseigne Citadines à São Paulo.L'établissement Citadines VN Jardins São Paulo, dont l'ouverture est prévue en fin d'année, sera installé dans le quartier des Jardins à quelques dizaines de mètres d’Avenida Paulista, siège de bon nombre d’institutions financières et culturelles. Le Citadines VN Faria Lima São Paulo (2020) sera situé sur l’avenue Faria Lima, surnommée la Wall Street du Brésil.