Asiana Airlines dévoile ses nouvelles cabines

"Notre but est toujours d'obtenir le droit de décoller de CDG également les mardi et jeudi, et ainsi avoir une fréquence quotidienne. Nous espérons y parvenir d'ici la fin de l'année ou début 2018"

Asiana Airlines propose sur les B777-200ER effectuant la liaison Paris-Séoul de nouvelles cabines Économique et Affaires depuis début mai.La Business a vu sa capacité légèrement réduite passant de 28 à 24 places (1/2/1) car les nouveaux sièges sont désormais full-flat. Baptisés Business Smartium, ils font ainsi 1m90 lorsqu'ils sont entièrement dépliés. Le pitch est pour sa part de 2m04. Les fauteuils sont équipés d'un éclairage LED individuel, d'un système de divertissement à la demande avec un écran de 15,4 pouces ainsi que de prises d'alimentation pour charger les appareils électroniques. Les passagers profitent également de grands espaces de rangement.La classe économique dispose de 277 sièges avec une configuration 3/3/3. Les passagers profitent d'un espace entre les fauteuils de 89cm. Ils ont également un écran individuel, la VOD et une prise USB.La compagnie assure 5 fréquences par semaine entre la capitale et son hub sud-coréen mais elle ne désespère pas d'avoir prochainement les droits nécessaires pour assurer un vol quotidien., explique Hervé Jacq, Sales Executive de la compagnie.Par ailleurs, des cadres de l'aéroport de Séoul Incheon étaient également venus spécialement de Corée du Sud pour présenter les nombreux atouts de leur installation. Outre les services maintes fois primés et les correspondances efficaces, ils ont rappelé que. Ce bâtiment qui accueillera les activités de Korean Air, KLM, Delta Air Lines et Air France, permettra à la plate-forme d'atteindre une capacité de 62 millions de passagers par an et plus de 1000 vols par jour.