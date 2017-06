Attaché Commercial Expérimenté, à Lyon

Vous reporterez au Directeur des Ventes et afin d’atteindre les objectifs annuel convenus, vous :• Développerez et maintiendrez les relations commerciales avec les agences Corporate majors et autres agences de voyages ainsi que leurs clients respectifs.• Développerez et mettrez en œuvre des initiatives efficaces de vente et marketing au sein de l’équipe commerciale Lyon afin d’accroître la part de revenu Emirates.• Négocierez les incentives avec les clients Corporate et réviserez / évaluerez la performance trimestrielle.• Surveillerez la performance de votre région et ferez les recommandations nécessaires pour accroître le revenu et la part de votre entreprise.• Visiterez activement les clients Corporate et agencesTitulaire d’un diplôme d’Etudes Supérieures, de préférence Ecole de Commerce, vous avez :• Au minimum 4 ans d'expérience dans les ventes en compagnies aériennes• La capacité de créer de nouvelles opportunités commerciales• Sens commercial fort, orienté résultats• Parfaite maîtrise en Microsoft Word, Excel et PowerPoint• Bonne maîtrise du français et de l'anglais écrit et parlé.Le (la) candidat(e) devra avoir en outre d’excellentes qualités relationnelles, de travail en équipe, dynamisme, rigueur, proactivité.Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales aux personnes en situation de handicapLieu de travail : LYON et régionInformations salariales : Entre 30 et 40 000 € par anDéplacements fréquents ? OuiPour postuler, c'est ici Job Nbr : 170000KVous trouverez ci dessous le PDF de présentation du poste