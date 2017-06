Attaché Commercial Paris & Région Parisienne H/F

Sous la responsabilité directe du Directeur Commercial France Benelux, vous interviendrez auprès de notre clientèle sur un plan commercial et technique.Dans le cadre de vos fonctions vous devrez:- Assurer la promotion des produits et services commercialisés par la Société;- Faire valoir les qualités techniques des produits et services et des possibilités d’application aux exigences particulières du client;- Mener à ce titre une action de vente auprès des personnes ou organismes susceptibles d’utiliser les produits et services commercialisés par la Société;- Négocier et maintenir la relation commerciale avec les agences de voyages loisir et les principales TMC, opérateurs du voyages d’affaires;- Mener les négociations dans le cadre des directives qui lui seront données, concernant les tarifs et conditions de paiement;- Assurer le développement et l’animation de votre portefeuille clients;- Négocier et entretenir la relation commerciale avec les réseaux de distribution;- Assurer la relation avec nos différents partenaires commerciaux (SBT, BackOffice, Solutions de paiement, partenaires hôtelier…);- Assurer le suivi et la gestion des process internes;- Réaliser les objectifs fixés par votre Direction;- Assurer le reporting de votre activité commerciale;- Etre force de proposition pour développer votre portefeuille clients;- Assurer la veille concurrentielle;- Gagner en visibilité et notoriété sur les différents segments (loisir et corporate).Vous justifiez d’une expérience de 4 ans minimum dans la commercialisation et l’animation de solutions à destination d’opérateurs du « loisir » et du « corporate ».Vous connaissez le marché des agences de voyages/TMC.Une expérience dans l'hôtellerie serait un plus.Vous êtes rigoureux(e), organisé(e), commercial dans l'âme avec une forte culture du résultat.Vous avez un bon niveau d’anglais et maitrisez Excel.Rejoignez-nous !Poste à pourvoir en CDIRémunération: selon profilLieu : Levallois-PerretLes réponses doivent être formulées par mail à : recrutement@teldartravel.com