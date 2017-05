Attaché commercial Grands Comptes Terrain H/F

En tant qu’attaché(e) commercial(e) grands comptes terrain, vous prévoyez et réalisez vos actions en B to B au niveau national sur votre portefeuille, et également pour le compte de commerciaux grands comptes dans le cadre d’un plan de développement national, notamment dans les zones dépourvues de représentants locaux. Vous êtes à la fois « chasseur et éleveur ».Plus particulièrement, vous effectuez les missions suivantes dans le respect des valeurs de notre groupe :- Vous commercialisez les établissements auprès des grandes entreprises- Vous développez les productions des comptes sociétés de l’équipe grands comptes- Vous détectez de nouvelles opportunités de croissance et augmentez les parts de marché- Vous tissez votre réseau de prescripteurs et décideurs au sein des comptes notamment par vos actions commerciales, l’organisation d'événements clients du type cocktails…- Vous déployiez votre stratégie au travers d’un plan d’action commercial et proposez des axes d’amélioration- Vous bénéficiez de l'appui commercial d'une équipe de téléprospecteurs dédiée pour assurer le développement de vos comptes- Vous travaillez en collaboration avec les attachés commerciaux régionaux, le siège, les établissements et les filiales des grands comptesRattaché(e) au responsable grands comptes, vos missions peuvent être amenées à évoluer.Vous êtes diplômé(e) d’un bac +2/+5, niveau ESC et vous justifiez d’une expérience réussie de 2 à 3 ans en vente de services B to B, idéalement dans l’hôtellerie.Doté d’une capacité d’analyse, vous êtes convaincant et avez une capacité d’adaptation selon la diversité de la clientèle.Sens commercial, dynamisme et esprit d’équipe seront les maîtres mots pour réussir pleinement votre mission.Réside Etudes est un Groupe handi-accueillant. Si vous êtes une personne en situation de handicap, n’hésitez pas à postuler.Lieu de travail : PARIS 08Informations salariales : Entre 30 et 40 000 € par anDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : resideetudes-367415@cvmail.com