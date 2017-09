Attaché commercial H/F pour Reside Etudes à Bordeaux

Vous mènerez les actions de prospection et de fidélisation clients afin de générer un volume de réservations permettant à l’établissement de la zone d’atteindre leurs objectifs commerciaux.Plus particulièrement, un(e) attaché(e) commercial(e) effectue les missions suivantes dans le respect des valeurs de notre groupe.- Etablir vos démarches commerciales en fonction du plan d’actions que vous aurez défini- Développer, animer et fidéliser un portefeuille clients BtoB- Prospecter de nouveaux clients- Travailler en coordination avec les Responsables de Résidence, les Directeurs Régionaux et les services du siège (centrale de réservation, service marketing) afin d’optimiser les taux d’occupation et les prix moyen- Contrôler et analyser les productions mensuelles de votre portefeuille clients- Exécuter et contrôler les activités de ventes et de promotions de votre plan d’actions- Se tenir informé en permanence des actions mises en place par les concurrents, les opportunités et menaces de son portefeuille et de son marchéUn profil commercial expérimenté dans l’industrie hôtelière ou touristique, sachant faire preuve d’une grande rigueur, d’une autonomie certaine et d’une culture du résultat à toute épreuve.Vous avez un réseau de clients, de prescripteurs à Bordeaux et son agglomérationConvainquant, déterminé et pugnace, vous avez déjà prospecté une clientèle B to B.Vous êtes doté d’un sens aigu du sens du service et de la culture client.Vous êtes véhiculé(e).Lieu de travail : BordeauxInformations salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : resideetudes-643725@cvmail.com