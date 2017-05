Austrian Airlines : le trafic passagers explose en avril

Austrian Airlines a transporté plus de 1,1 million de passagers en avril 2017, ce qui représente une hausse de 23,1% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation s'explique notamment par le développement du transport aérien entre l'Autriche et l'Allemagne et la période des vacances de Pâques, propice aux voyages, mais également grâce aux nouveaux appareils de la compagnie airberlin, opérant pour le transporteur austrichien, depuis mars dernier, dans le cadre d’un contrat de location.



L'offre de vols, mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK), a grimpé de 14,3%, pour atteindre 2,3 milliards de dollars. Le revenu passager-kilomètre (RPK) a progressé de 21,6% pour atteindre près de 1,8 milliard. Le taux de remplissage s’est établi en moyenne à 79,2% en avril 2017, soit une croissance de 4,8% par rapport à mars 2017.



Entre janvier et avril 2017, la compagnie du groupe Lufthansa a géré plus de 3,3 millions de passagers, soit une hausse de 11,7%. L’offre de vols, en nombre de sièges-kilomètre disponibles (ASK) a augmenté de 6,4% pour atteindre 7,3 milliards. Le revenu passager-kilomètre s'est élevé à 5,3 milliards de dollars, soit une croissance de 6,0 % par rapport aux quatre premiers mois de 2016. Le taux de remplissage se situe à 71,8 %, soit en légère diminution, de 0,3 %, sur la période.