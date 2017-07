Austrian Airlines : les voyageurs d'affaires peuvent choisir leur siège après une visite virtuelle à 360°

Depuis le 1er juillet 2017, les passagers effectuant une réservation sur le site Internet d’ Austrian Airlines ont la possibilité de visualiser l’intérieur des cabines de l’ensemble de sa flotte aérienne grâce à myPanorama, une visite virtuelle à 360°.Les clients peuvent ainsi effectuer une visite à bord d’un avion en quelques clics et obtenir des informations complémentaires sur les services additionnels offerts par la compagnie comme l’offre de restauration, d’eJournals (presse électronique) et de shopping à bord, la réservation des sièges, les sièges avec un espace plus large pour les jambes...Accessible depuis l’adresse www.austrian.com/360 , myPanorama propose de visiter les appareils de la flotte du transporteur autrichien qu’ils fassent partie de la famille long-courrier, moyen-courrier ou court-courrier. Ainsi, en cliquant sur l’icône «360°» située en bas de l’écran, il est désormais possible de visiter par exemple un Boeing 777-200, un Airbus A320 ou encore un Embraer 195.