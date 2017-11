Avec Level, British Airways met du low cost long courrier à Orly

"C'est une grande opportunité pour nous d'être présents en France et de pouvoir profiter de la connaissance du marché des équipes en place depuis longtemps en France",

Entre Paris et Rome ... IAG a finalement choisi notre capitale comme nouvelle base pour sa low-cost long-courrier Level . L'argument qui a fait pencher la balance vers Orly est la présence d'OpenSkies. En effet comme DéplacementsPros l'avait déjà évoqué, la maison mère de British Airways va utiliser les avions, le CTA (Certicat de Transporteur Aérien) et le personnel de sa compagnie premium peu rentable pour installer Level sur l'aéroport du Sud de Paris. Exit alors le tri-classes au bénéfice d'une classe éco et d'une premium. Jean François Morin prendra alors la place de Patrick Malval, l'actuel patron français d'OpenSkies.a expliqué Willie Walsh, directeur général du groupe IAG, venu à Paris le 28 novembre 2017 pour annoncer l'arrivée de Level dans l'Hexagone. Mais au delà, il a également évoqué la concurrence sur la plateforme parisienne : "", glisse t-il avec malice pour résumer Joon.Après un lancement réussi au départ de Barcelone , Level se montre confiante et attaque le marché français sur des destinations où la concurrence est déjà importante en. La compagnie arrive d'ailleurs avec une politique tarifaire agressive avec un aller simple en Eco à partir de 99€ pour le Canada, la Martinique et la Guadeloupe et 129€ pour la Grosse Pomme, desservie 4 fois par semaine dès le 4 septembre (créneaux d'OpenSkies). Les tarifs en Premium sont respectivement à compter de 429€ , 449€ (pour les deux départements d'outre-mer) et 469€. "", affirme haut et fort Willie Walsh.Level, dont les vols au départ d'Orly débuteront le 2 juillet 2018 avec la desserte de Montréal, disposera de deux A330-200 neuf sur la plate-forme française. Les services seront effectués par les équipes de la compagnie française OpenSkies jusqu'à sa transition sous la marque Level, prévue à la fin de l'été 2018.A propos des contrats Corporate,, explique Patrick Malval, directeur général d'OpenSkies. L'abandon de la classe Business sur New York n’effraie pas non plus la compagnie. Le transporteur avait modifié son Business Model pour adopter une Eco en 2012 et enregistre de fortes demandes sur les gammes Premium Eco et Economy.Les passagers Premium Économie de Level bénéficieront gratuitement d'un bagage enregistré (en plus d’un bagage de cabine), des repas, du choix du siège et une sélection de films récents. Le tarif Economy permettra aux clients de choisir les options payantes qu'ils désirent (bagages enregistrés, repas chaud...). Une connexion wifi est proposée à bord à partir de 8,99 euros.Les membres des programmes de fidélité des compagnies d'IAG pourront par ailleurs collecter et utiliser des Avios.Pour Willie Walsh, Level est d'ores et déjà un vrai succès. La compagnie qui a débuté ses opérations en juin 2017 , est déjà rentable à Barcelone, portée entre autres par des taux d'occupation plus élevés que prévus. La low-cost va d'ailleurs renforcer son offre au départ de l'aéroport catalan en ouvrant une desserte vers Boston le 28 mars 2018 (3 vols par semaine). Un troisième A330-200 rejoindra la flotte installée sur la piste de Barcelone dans le courant de l'été.Level vise une flotte de 30 appareils d'ici 2022.- Montréal à partir du 2 juillet 2018 avec 3 vols hebdomadaires- Pointe-à-Pitre à partir du 3 juillet 2018 avec 4 fréquences par semaine- Fort-de-France à compter du 3 juillet 2018 avec 3 vols par semaine- New York Newark à partir du 4 septembre 2018 avec 4 services hebdomadaires