B&B Hotels vise plus de 600 hotels en 2020

B&B Hotels a enregistré un volume d'affaires de 424 millions d'euros en 2016, soit une hausse de 15M par rapport à l'année précédente réalisée en partie par l'ouverture de 36 nouveaux établissements sur cet exercice. Ainsi le groupe comptabilisait 392 hôtels à la fin 2016 dont 253 en France, 90 en Allemagne, 24 en Italie, 19 en Espagne, 5 en Pologne, 1 en République Tchèque et 1 au Maroc pour un total de 33 600 chambres et 6,8 millions de nuitées vendues en 2016.



Forte de ses bons résultats, l'entreprise a signé le 24 mars 2017 la renégociation de sa dette financière qui lui permettent d'obtenir des économies substantielles et de nouvelles lignes dédiées aux prochaines opérations de croissance.



Elle déploie également un nouveau plan stratégique basé sur l’amélioration continue de la qualité grâce entre autres à l’investissement de 100 millions d’euros dans un plan de rénovation du son parc français et l’augmentation rapide du nombre d’hôtels.



Objectif 2020 : plus d’hôtels, plus de services

Misant sur son ADN, B&B Hotels place les services au cœur de son offre. Les mêmes services sont ainsi proposés au sein des 392 hôtels à travers le monde. En outre, elle est aussi attentive à offrir à ses clients des "chambres adaptés aux tendances de chaque pays avec entre autres une personnalisation de l’accueil qui leur permettent de créer un lien particulier avec l’hôtelier" .



Autre chantier stratégique pour le groupe : le numérique. Face aux nouveaux entrants du marché de l’hôtellerie, l'entreprise investit fortement dans le développement de solutions digitales en s’appuyant non sur ses équipes centrales mais également sur des initiatives venues des différents pays dans lesquels il est implanté.



Ces décisions stratégiques visent à atteindre, d’ici 2020, un parc international de plus de 600 hôtels ; soit environ 50 000 chambres, la croissance étant attendue pour 1/3 en France, 1/3 en Allemagne et 1/3 dans le reste du monde (Espagne, Italie, Europe Centrale, Brésil et autres pays).