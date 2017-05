BCD Travel, Amadeus et AirPlus s'associent pour simplifier les déplacements professionnels de Daimler

Bernd Burkhardt, Directeur de la Gestion mondiale de déplacements de Daimler explique : "Lorsque les voyageurs consacrent trop de temps aux tâches administratives liées au voyage, telles que réserver, payer et faire des notes de frais, cela représente pour une entreprise de la taille de Daimler une perte, en temps de travail productif, équivalente à 25 millions d'euros par an" . Ainsi plusieurs acteurs du secteur dont BCD Travel, Amadeus et AirPlus ont développer un nouveau mode de gestion des voyages d'affaires pour le groupe Daimler, baptisé FiveStar



Ils se sont concentrés sur un objectif principal : simplifier le processus pour les voyageurs. Ainsi, plutôt que d'afficher tous les contenus disponibles, les collaborateurs ne voient apparaître que les offres les plus pertinentes de vols, hôtels et location de véhicules, en fonction de leur comportement passé, de la politique de l'entreprise, ainsi que de sa stratégie et ses préférences en matière de fournisseurs.



Une fois les dates et composantes du voyage choisies, FiveStar s'appuie sur des numéros de comptes virtuels pour les paiements. Le rapprochement automatique des factures et via mobile simplifie également l'expérience voyageur et réduit considérablement le temps de traitement des notes de frais.



Tous les employés de Daimler disposent d'un seul et unique mode de gestion des déplacements, standardisé et simplifié. Basé sur une simplification de la recherche grâce à des algorithmes permettant d'identifier la meilleure option de voyage, ce nouveau mode de gestion pourrait être appliqué à l'ensemble du secteur.



Le communiqué ajoute : "Chaque composante du modèle FiveStar existait déjà auparavant, mais l'approche globale et multifournisseurs est totalement innovante, l'un des principaux enjeux étant de fournir un outil de recherche capable de proposer l'« option idéale » pour chaque voyageur".



BCD Travel, la TMC en charge des déplacements de Daimler, gère la supervision globale afin de garantir que chaque composante s'adapte parfaitement au nouveau mode de gestion. Amadeus fournit le moteur de recherche et de réservation, ainsi que l'interface utilisateur via la technologie Cytric de i:FAO. AirPlus est en charge de la gestion des paiements totalement intégrée à l'outil de gestion des dépenses.



La phase de tests ayant été menée avec succès, le modèle FiveStar sera progressivement implanté à l'échelle mondiale en 2017.