BCD Travel et Concur font front commun sur l’hôtellerie

Avec l'intégration de TripSource dans la solution Concur Travel, les voyageurs d’affaires auront accès à plus d’un million d’établissements uniques partout dans le monde et pourront faire leur choix parmi plus de 15 millions de tarifs hôteliers. "Les voyageurs devraient avoir accès aux mêmes chambres et aux mêmes tarifs, qu’ils réservent à travers un agent, sur leur outil de réservation en ligne ou sur leur appareil mobile" , explique Yannis Karmis, BCD Travel SVP, Product Planning & Development. "Notre intégration à Concur Travel témoigne de nos progrès pour répondre aux attentes de ce marché".



L'intégration permettra aussi d'éviter les problèmes d’incohérence de contenus lorsque les réservations sont effectuées par différents canaux. Elle débutera par le lancement d’un groupe pilote d’utilisateurs.



Le moteur de réservation d’hôtels sera intégré à Concur Travel à l’aide d’une interface exclusive de Concur Hotel. La plate-forme de rapports et d’analyses de BCD Travel collectera les données des voyageurs, de manière à assurer l’accès aux informations clés de leur voyage d’affaires.



Les deux partenaires assurent dans leur communiqué commun : "Grâce à l’association des services complets de gestion de voyage de BCD aux solutions de réservations en ligne et de dépenses de Concur, l’offre proposée par les deux entreprises est à ce jour l’une des plus larges du marché pour collecter, mesurer et gérer les dépenses de voyage" .