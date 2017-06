BCD Travel présente ses avancées RSE 

Le 8ème rapport RSE BCD Travel a été publié. Le rapport identifie certaines avancées spécifiques parmi les grands axes de BCD, notamment en termes de gouvernance et d’éthique professionnelle, de santé et sécurité, d’environnement, de durabilité des fournisseurs, de performance du service, du programme mondial sur l’économie d’énergie et des pratiques sur le lieu de travail.BCD souligne que ces avancées lui ont permis de devenir la première agence de voyages d’affaires à remporter le label « Or » d’EcoVadis en matière de RSE.En outre, ce document annuel sert également à l'entreprise de Communication sur le Progrès dans le cadre du Programme Mondial des Nations Unies (Global Compact).