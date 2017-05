BCD Travel traque la dépense hôtelière

On le sait, la gestion hôtelière se simplifie même si, à ce jour, les entreprises ne maîtrisent pas forcément les tarifs et la consommation de leurs voyageurs. BCD Travel a effectué une analyse multi-niveaux des programmes de vérification des tarifs d’hôtels, révélant qu’au total, les entreprises de moyenne et grande taille dépensent des centaines de millions de dollars en plus sur les nuitées.