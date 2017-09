Balladins met en place un éco-label

La démarche sera t-elle déterminante pour convaincre les voyageurs d'affaires notamment ? La chaîne hôtelière Balladins veut renforcer son image dans le développement durable et compte mener différentes actions écologiques :

- l’offre petit-déjeuner proposée par les hôteliers sera, de manière plus intense, agrémentée de produits issus de l’agriculture biologique ou encore de producteurs locaux;

- le concept écomodulaire à structure bois Comod’Hô, initié en 2014, sera relancé plus largement par Balladins. Répondant aux objectifs du Grenelle de l’environnement ainsi qu’aux attentes des investisseurs et franchisés, Comod’Hô propose une construction modulaire en bois basse consommation qui contribue à une économie de 50 % du budget chauffage/climatisation

-Adaptation des outils de communication : l’ensemble des brochures et documents de communication interne et externe balladins seront imprimés sur du papier recyclé

- Réutilisation des serviettes : par égard pour l’environnement, les clients sont invités, s’ils le souhaitent, à conserver leurs serviettes lors de séjour de plus d’une nuitée. L’information leur est proposée au travers d’un sticker apposé sur les miroirs des salles de douche / bain.