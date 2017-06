Balladins s'installe en Normandie

Le Balladins Caen Mémorial, situé à quelques minutes du Mémorial de Caen, propose 69 chambres d’une surface moyenne de 18m². Sa décoration sobre et épurée s’appuie sur du mobilier aux matières nobles : bureau, penderie, miroir en pied.Les chambres disposent toutes d’une salle de bain lumineuse disposant d’une douche à l’italienne double-pommeau avec ciel de pluie, d’un sèche-cheveux et d’un porte-serviettes chauffant, de toilettes séparées ou encore de la climatisation réversible, d’un écran plat 40 pouces dernière génération (Canal+, beIN SPORTS, des chaînes nationales étrangères). En outre, la connexion wifi est gratuite dans tout l’établissement.Pour la clientèle business, l’établissement met à disposition deux salles de réunion à la lumière du jour d’une surface totale de 128m². Celles-ci peuvent être soit utilisées ensemble, soit séparément sur une surface moyenne de 64m². Elles donnent toutes deux accès à une terrasse extérieure pour organiser pauses, vins d’honneur ou cocktails. Ces salles de séminaires abritent des équipements technologiques dont vidéoprojecteurs, écrans muraux télécommandés et sonorisation.Par ailleurs le Balladins Caen Mémorial met également à disposition de ses clients gratuitement des tablettes tactiles. Le bar de l’hôtel est ouvert de 8h à 23h tous les jours.Rue du Clos Barbey14280 Saint ContestTel : 02 61 80 02 00