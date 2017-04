Bangkok veut supprimer le street food d'ici la fin de l'année

Les autorités de Bangkok ne veulent plus voir de rues envahies par vendeurs ambulants de nourriture. Tous les étals devront être fermés d'ici fin 2017. Le street food, déjà interdit dans les quartiers de Thong Lor, Ekkamai et Phra Khanong, sera banni dans 50 districts de la capitale.



Wanlop Suwandee, le conseiller en chef du gouverneur de Bangkok, a indiqué au journal The Nation que les quartiers touristiques de Chinatown et Khao San Road - où les vendeurs sont très nombreux – seraient les prochains à appliquer la mesure. Il affirme que "Les vendeurs de rue ont envahi la chaussée depuis trop longtemps alors que nous fournissons déjà des espaces pour vendre de la nourriture et d’autres produits légalement sur le marché. (…) Tous les vendeurs de rue vont devoir dégager".