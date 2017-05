Baromètre Amex GBT et ACTE : la sécurité au cœur des préoccupations des voyageurs d’affaires

"Ces résultats viennent confirmer les constats du Baromètre européen du voyage d’affaires 2017. La mesure de la satisfaction des voyageurs a un réel impact sur la définition de la politique voyage, la tendance est donc à la co-construction".

56% des acheteurs interrogés dans le cadre de ce baromètre Amex GBT/Acte ont noté une hausse des préoccupations de sécurité de la part des voyageurs d’affaires au cours des trois derniers mois. Un quart remarque également une augmentation des demandes pour des formations liées à ces questions. De plus, 54% d’entre eux observent une inquiétude croissante lors de déplacements professionnels aux États-Unis, notamment due aux nouvelles exigences en matière de visas et de politique d’immigration.En réponse à ces incertitudes, 87% des sondés affirment vouloir mettre en place des politiques pour améliorer les formations en sécurité, un tiers d’entre eux ayant déjà introduit ces changements.Par ailleurs, l’étude ACTE – GBT révèle quatre autres grandes tendances :Le premier trimestre 2017 a été mouvementé avec l’arrivée de nouvelles règles et régulations favorisant l’incertitude dans le processus d’organisation des voyages d’affaires. Pour répondre à ces défis, la priorisation du voyageur est centrale afin de rester à l’écoute de ses évolutions et de ses attentes. L'étude ajouteSelon 31 % des répondants, les questions d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle ont gagné du terrain ces six derniers mois. Pour 43% d’entre eux, la demande d’intégrer un aspect loisirs aux déplacements est également en croissance.La connectivité reste un impératif dans le business travel, et 89% des interrogés indiquent avoir ou vouloir introduire des applications de réservation.En parallèle, 31% des sondés observent une augmentation des demandes liées à la sécurité des données de la part des voyageurs. Cependant peu d’entreprises semblent avoir une politique cohérente avec ces préoccupations, et permettent largement l’usage d’outils mobile personnels (58%), ou encore l’accès au wifi public sur les appareils professionnels (64%).Pour 53 % des acheteurs, les voyageurs ont de plus en plus recours à des services alternatifs de transport au sol et ont noté une hausse à cet effet au cours des trois derniers mois. Par exemple, l’usage du co-voiturage a augmenté de 44%, alors que la location classique de véhicules est en baisse.Le Baromètre européen du voyage d’affaires 2017 est disponible sur ce lien.