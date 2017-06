Baromètre FCM Travel Solutions & DéplacementsPros : Voyage d'affaires ou visioconférence ?

Une récente étude menée par Dwpro a comparé le coût d’un voyage d’affaires à celui d’une visio conférence. Le cas retenu, celui d’une entreprise dont le siège social se situe à Paris et qui souhaite réaliser une réunion traditionnelle avec les Directeurs de Communication et de Marketing d’une de leur filiale implantée à Marseille. Pierre (Directeur de Communication de la société de Marseille) et Mathieu (Directeur Marketing) doivent impérativement assister à la réunion qui se déroulera a Paris. Ils seront hébergés dans un hôtel trois étoiles et se déplaceront en taxi durant leur séjour.



Cette réunion est mensuelle. Tous les frais de déplacement seront pris en charge par la société mère de Paris. Voici ci-dessous le tableau publié autour de cette étude de cas.