Baromètre Hôtel Price Radar : la reprise se fait sentir, notamment sur Paris

L’industrie hôtelière a repris des couleurs au 1er trimestre 2017 avec des tarifs moyens en hausse entre 1% et 2%, à l’exception de la région PACA. Une tendance qui fait écho aux chiffres du FMI annoncés fin avril et qui portent la croissance française à +1,4% en 2017.



Les établissements franciliens soufflent également. Après une année 2016 difficile, où l’hôtellerie parisienne a enregistré un repli du prix moyen par chambre de -4,3%, le 1er trimestre 2017 affiche une embellie prometteuse (+1,6% / 127€). Sur la zone de Roissy CDG, la tendance est encore plus marquée, avec une envolée des prix (+8,4% / 116€ en 2017 vs 107€ au 1er trimestre 2016). HRS indique que cette reprise "s’explique certainement par un effet de rattrapage, après une baisse du prix moyen historiquement forte (-4,3%) en 2016, par la stratégie touristique annoncée de la Ville de Paris, mais aussi par des fondamentaux de l’économie française qui semblent repartis à la hausse (croissance du PIB, baisse du chômage…)".



En Province, la situation est plus contrastée avec une France scindée en trois zones de performance. Une hausse tarifaire modérée (+1,1%) pour la moitié ouest (Toulouse, Bordeaux, Nantes) alors que la région PACA est toujours en difficulté avec des taux d’occupation en recul et des tarifs moyens journaliers à la baisse (-16,7% / 75€ à Marseille, -12,8% / 82% à Nice, -1,9% / 150€ à Cannes). A contrario, l’hôtellerie lyonnaise a connu sur le 1er trimestre 2017 une forte hausse des prix (+7,8% / 111€) tout comme son homologue strasbourgeoise (+2,2% / 95€).



Globalement, ces tendances haussières confirment les prévisions 2017 menées par l’étude HRS Outlook de janvier 2017 : une augmentation proche de +3% à Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, +1,5% à Marseille et Montpellier et +4,8% à Nice.