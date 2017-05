Baromètre InExtenso : avril a été un bon cru

La reprise observée dans les hôtels parisiens depuis le début de l'année se confirme. Les établissements de la capitale affichent des RevPAR en progression de +6% sur le segment Luxe et Palaces à +14% sur le Milieu et Haut de gamme au mois d’avril. Le baromètre InExtenso/Deloitte explique : "C’est grâce à la croissance soutenue de la fréquentation pour la plupart des catégories et également, ce mois-ci, la bonne tenue des prix moyens. Il est vrai que le mois d’avril 2016 avait été lourdement impacté par les attentats de Bruxelles fin mars 2016 ce qui relativise ces bonnes performances".



Si les Recette Moyenne par Chambre louée (RMC) des marchés Économique et Milieu de gamme parisien stagnent, les TO sont supérieurs à 82% (soit des hausses respectives de 11,7% et 13,7%). Par ailleurs les RevPAR à fin avril sont en progression sur la capitale (+3% Luxe & Palaces à +12% Milieu de Gamme) et pour la très grande majorité de l’Île-de-France.



"Au mois d’avril se sont concentrées les vacances de Pâques pour l’ensemble des zones. Si les clientèles d’affaires sont moins présentes, la clientèle de loisirs a bien pris le relais. Les bonnes performances sont encore plus marquées en régions, et notamment sur l’ensemble des littoraux français, de la Normandie à la Côte d’Azur en passant par l’Aquitaine. Le retour constaté des clientèles internationales permet par ailleurs aux catégories supérieures d’enregistrer de très bons résultats".



Le littoral de Charente-Maritime et d’Aquitaine ont été parmi les destinations les plus appréciées de ce mois d’avril ; +20% de taux d’occupation sur le marché Haut de gamme & Luxe à +30% pour l’Économique, des RevPAR en progression de 30 à 40%.



Il en est de même pour la Côte d’Azur avec des RevPAR en hausse sur l’ensemble des marchés ce mois-ci (+10% sur le segment Super-Economique à +22% sur le Luxe, +25% sur l’hôtellerie de charme). Dans le détail, le marché Haut de gamme & Luxe niçois affiche un taux d’occupation de 82% et de 78% sur l’hôtellerie Milieu de gamme. Les établissements de Monaco affichent également de bons taux de fréquentation, atteignant la barre des 75%. A fin avril, seule la catégorie Super-Economique reste en retrait avec un RevPAR qui recule de - 4,4%.