Barrages levés à Roland-Garros

Un protocole d'accord a été trouvé entre la CFDT Commerces et Services de l'aéroport de La Réunion et la direction de la plateforme. Selon la presse locale, les grévistes de "Gillot" ont obtenu satisfaction d'une grosse partie de leurs revendications, avec notamment des augmentations de salaire et des primes.Les barrages ont été levés et la circulation pour atteindre l'aéroport Roland-Garros de La Réunion est revenue à la normale.