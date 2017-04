Baryl, le robot poubelle de la SNCF arrive en gare de Dijon

"cette tournée, en plaçant le robot dans des situations et environnements variés, doit lui permettre d’apprendre par l’expérience et d’optimiser ses réactions".

Baryl, le robot poubelle mobile de SNCF Gares & Connexions, a été testé en gare de Lyon du 5 au 10 décembre 2016 et poursuit sa tournée des gares en régions. Après un passage en Bretagne, Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire, il fait étape en gare de Dijon ces 13 et 14 avril.Cet appareil se déplace aléatoirement dans un périmètre défini au sein de la gare. Il apprend également progressivement à détecter un client qui veut lui remettre un déchet et à se diriger vers lui.Après la Côte-d'or, le robot va rejoindre ensuite Bordeaux et Poitiers. SNCF Gares & Connexions explique que