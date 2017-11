Berlin : l'ouverture de l'aéroport de Willy Brandt, repoussée à mi 2020

Malgré toute sa bonne volonté, le patron du projet le reconnait : il y a des points qui posent encore problèmes et des solutions longues à développer. Selon le magazine Der Tagesspiel - qui rappelle que ce sera la 7ème fois que le projet est repoussé - les retards " ont déjà engendré plusieurs milliards d'euros et coûtent au contribuable allemand près d'un million d'euros par jour ".



L'aéroport, détenu conjointement par la ville de Berlin, le gouvernement fédéral de Brandebourg et l'Allemagne connaîtrait aujourd'hui des soucis de gestion du circuit d'eau des incendies, des escaliers trop courts, des portes oubliées et un toit trop lourd !



Prévu pour recevoir 34 millions de passagers on susurre désormais qu'il sera sous dimensionné cinq ans après son ouverture. Décidément quand rien ne va !