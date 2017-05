Best Western rachète Sweden Hotels

"des conditions nécessaires à un positionnement en tête de l'évolution dans la distribution, la transition vers le numérique, les relations clients et les achats".

"la même vision et idée, qui consistent, en collaborant, à renforcer les hôtels privés et individuels et proposer une alternative personnelle et locale"

"L’acquisition de Sweden Hotels est une opération stratégiquement importante et une évolution naturelle pour nous"

"Notre position de plus grande chaîne hôtelière de Suède nous permet de créer des conditions encore plus favorables pour un développement de la chaîne couronné de succès et de présenter des résultats encore plus solides pour nos hôtels à l’avenir".

Le rachat par Best Western Hotels & Resorts de la chaîne Sweden Hotels a pour objectif de renforcer de la compétitivité des chaînes et de créerLes deux entreprises estiment partager. Par cette fusion, la holding suédoise accède à la plate-forme numérique, au système de distribution et au programme de fidélité de Best Western Hotels & Resorts., explique Johan Kukacka, PDG de Best Western Hotels & Resorts en Scandinavie.