Après une expérience professionnelle et personnelle de 2 ans à Montréal au Canada, je suis présentement de retour à Lyon à la recherche d'un emploi dans le domaine tourisme.Agent de voyages – Billettiste depuis plus de 15 ans, spécialisée dans la réservation, vente de prestations touristiques loisir et affaires et billetterie affaire,votre proposition d'emploi correspond à mes aptitudes professionnellesIntitulé du poste recherché : Billettiste AffairesLieu de travail souhaité : Rhône-Alpes ou IsèrePrétentions salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents acceptés ? OuiSi le profil de cette candidate vous intéresse, n'hésitez pas à demander son CV et contact à notre assistante Annick Legendre en précisant l'intitulé "Billettiste Affaires Rhone Alpes ou Isère".