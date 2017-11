Billettiste H/F à Paris

Vous êtes passionné par l'aérien ? Vous êtes convaincus que l'avenir appartient aux agences qui ont opté pour les services en ligne ? N'attendez plus... rejoignez une équipe dynamique au sein de laquelle vous pourrez mettre en œuvre vos compétences, en acquérir de nouvelles et participer à la croissance d'une structure en pleine évolution.Rattaché à notre service Transport, votre rôle est de prendre en charge l’émission et le suivi après-vente de tous les dossiers individuels, groupes (modification/annulations/remboursements).Vous prenez également en charge le suivi des queues, la création des acomptes groupes (EMD), participez au suivi BSP et au traitement des fraudes. Vous travaillez en lien étroit avec les agents de réservation.- Expérience de 2 ans minimum.- Maîtrise du GDS AMADEUS Indispensable & GALILEO (Travelport) serait un plusAmplitude de travail : 39h (samedi, dimanche inclus).Salaire : fixe à déterminer + ticket restaurant + MutuelleLieu de travail : 75001Déplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : vsimoes@bdv.fr