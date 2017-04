Blablacar fait financer son parc auto par ses clients

L'idée est maline. En faisant porter le coût du matériel sur le locataire, Blablacar s'assure un parc de véhicules récents, le plus souvent confortables, et donc tout naturellement adapté au covoiturage. Il fallait y penser. Née d'un partenariat entre Opel et ALD automotive, l'offre veut ainsi démocratiser l'accès aux formules de voitures avec services inclus. Un marché que visent tous les constructeurs automobiles.



Pour rendre l'offre un peu plus alléchante, les partenaires ont intégré quelques services à valeur ajoutée comme l'absence d'apport ou de loyer majoré, une garantie totale durant toute la durée du contrat de location et une assistance qui inclut le prêt d'un véhicule pendant 30 jours en cas de problème.



Petite cerise sur le gâteau, ceux que Blablacar appelle « les ambassadeurs » pourront bénéficier d'une réduction additionnelle de 20 € sur leurs mensualités tous les mois. Les tarifs fournis, pour une Opel corsa par exempl,e reste cependant assez proche du marché : 164 € par mois.