Blocage des routiers : le 25 septembre s'annonce chaud

S’opposant au projet de réforme du Code du travail, les délégués CGT et FO estiment que la branche Transport doit être extraite du champ d’application des ordonnances car elles signent "". Après avoir été reçus au ministère des transports, les syndicats se disent "" et comme il n'y a pas d'autre rendez-vous prévus d'ici lundi, maintiennent leur mot d’ordre de grève et de manifestation à partir du 25 septembre. Le coup d'envoi sera donné très tôt dans la matinée du lundi. Les syndicats n'ont pas communiqué sur leurs objectifs mais traditionnellement, les actions de chauffeurs routiers ciblent en priorité les bases logistiques, les zones industrielles, les péages et les dépôts de carburant.Sur RTL, la ministre Elisabeth Borne a de son côté affirmé la réforme n’a "", elle souligne pour répondre aux syndicats que les temps de pause et de repos sont "", et les ordonnances sur le travail "".Au cours d’une autre réunion, cette fois au ministère du travail, Muriel Pénicaud a affirmé à une délégation de routiers syndicqués CFDT et CFTC que le gouvernement était prêt à examiner "" du métier de routier. Selon les fédérations syndicales reçues lundi par son cabinet, "" doit être apportée "".