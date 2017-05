Blue Valet prépare demain

Fondée par Hugo et Benoit Ricard en 2015, Blue Valet propose une offre privée de voituriers dans les aéroports et les gares. La startup vient de clôturer avec succès un tour de table de 2M€ auprès de Sofimac Partners, Siparex - Dynalim, BPACA et BPI France. Elle a réussi à séduire près de 30 000 voyageurs et propose aujourd'hui ses services dans 6 aéroports et 2 gares. L’originalité de la plateforme a été de mettre en place une offre entièrement dédiée aux entreprises, avec une attention particulière aux voyageurs fréquents