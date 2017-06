Boeing gagne la bataille du Bourget contre Airbus

La 52ème édition du Paris Air Show a marqué la nette victoire de Boeing contre Airbus en terme de commandes. Le constructeur américain l'a emporté avec 571 commandes (pour un montant brut évalué à 74,8 milliards de dollars) contre 326 commandes (et 39,7 milliards) pour Airbus.



Il reste qu'Airbus gagne la bataille des avions les plus nombreux, les monocouloirs. Par ailleurs, le consortium franco-américain CFM (Safran et GE) de moteurs a enregistré près de 2000 commandes.