Bonnes vacances après une saison 2016/2017 plus calme que la précédente

44 % des investissements financiers se font aujourd’hui dans des jeunes pousses du numérique

Vous avez été 326 à vous exprimer sur le sujet des déplacements professionnels pendant l’été. Aéroports surchargés, hôtels pris d’assaut, foule permanente. Bref, cette période n’est pas le moment idéal pour prendre l’avion. Ajoutez à cela les retards pour embarquer et les attentes à la sureté : le portrait d’un univers chaotique pour se déplacer est complet. Et pourtant ! 29,75 % aiment et se disent en vacances alors que 16,88% sont formels : ils ne voyagent pas pendant la période des vacances.La saison se termine sur une note presque optimiste avec une hausse de 1,8% de déplacements professionnels au départ de la France (chiffre Advito). De quoi consoler un marché qui a connu cette saison quelques soubresauts. Le mercato du business travel va donner naissance à une nouvelle agence de voyage pilotée par Sodexo sur un concept original qui sera dévoilé dans quelques mois. Nous y reviendrons. Dans les mouvements enregistrés, il y a eu KDS chez Amex GBT ou iAlbatros chez Sodexo . Les hommes aussi bougent. Changements de têtes pour Qatar avec le départ d’ Eric Didier Florence Parly a quitté la SNCF pour le Ministère des Armées, Lionel Guérin a quitté Hop! pour de nouveaux projets, John Baird Smith est passé d’AirPlus à HRS,… C’est la vie professionnelle. Non, les surprises sont à venir. Gageons que dès septembre, nous aurons quelques nouveautés à vous annoncer.Incontestablement, il faudra retenir de 2016/2017 le trop plein technologique qui abreuve les acheteurs. Pas un jour, pas une semaine sans qu’une innovation, généralement présentée comme "" ne vienne enrichir un marché qui souffre presque de saturation. Et on est encore loin d’avoir traité cette "". Un chiffre, publié aux USA par USA Today donne une idée de ce qui nous attend : il se créée une startup toutes les 5 minutes dans le monde ! L’étude ne dit pas combien disparaissent. Et le journaliste américain de compléter : "". On a vite le tournis.Mais un acheteur, par définition, c’est pragmatique ! Le vent ne le gêne pas à condition qu’il soit utile. Séparer le bon grain de l’ivraie, c’est son job. Toute sa mission de 2017 se résumera dans la simplification et l’automatisation de ses outils, la dématérialisation et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les profils voyageurs. Rien de très compliqué, rien de vraiment simple non plus. Mais ne chargeons pas la barque alors que le temps du farniente s’annonce. Nous verrons bien à la rentrée ce qui se prépare. Univ’Airplus et Concur donneront le ton de la saison, tout comme l’IFTM permettra aux uns et aux autres de se retrouver.Pour DéplacementsPros, un léger changement éditorial. Plus de sujets pratiques pour éclairer vos choix. Une actualité élargie à de nouveaux domaines comme la gestion de flotte et quelques nouvelles plumes feront notre rentrée.Dès ce 13 juillet et comme tous les ans, la lettre quotidienne s’arrête pour laisser la place à une édition hebdomadaire envoyée le vendredi pour profiter d’une synthèse si vous le souhaitez au bord de l’eau, à la plage ou en terrasse. Nous serons de retour dès le 28 août prochain et entre temps, le site DeplacementsPros.com reste renouvelé au quotidien.Bonnes vacances à toutes et tousAnnie FaveEditeur de DéplacementsPros